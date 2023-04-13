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300 مليون دولار.. إدارة بايدن تكشف عن تمويل جديد لبناء جسور في أنحاء أمريكا

منذ 26 دقيقة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

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قال مسؤولون إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستكشف (الخميس 13-4-2023) عن تمويل قيمته حوالي 300 مليون دولار في إطار قانون البنية التحتية لبناء تسعة جسور في أنحاء الولايات المتحدة.

يمثل قانون البنية التحتية، الذي أقره الكونجرس بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين، واحدا من الإنجازات التشريعية الرئيسية للرئيس الأمريكي. وتسعى إدارته إلى تسليط الضوء على هذا القانون مع استعداد بايدن لمحاولة متوقعة لإعادة انتخابه.

وبينما يزور بايدن أيرلندا، ستتوجه نائبته كاملا هاريس ووزير النقل بيت بوتيجيج وإدارات أخرى إلى بعض مواقع الجسور لبحث التمويل لمشروعات في ثماني ولايات وفي العاصمة واشنطن.

وأفاد البيت الأبيض في بيان “هذه الجسور ستخدم إجمالي 230 ألف سيارة يوميا، وستوفر تلك الاستثمارات وقت ومال دافعي الضرائب عن طريق تقليل الازدحام المروري وإجراء تحسينات طال انتظارها”.

ووقع بايدن على قانون البنية التحتية الذي تقدر تكلفته بتريليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني عام 2021، وتعمل إدارته على تنفيذه بإقامة مشروعات لإصلاح الجسور والطرقات وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت ليشمل المزيد من الأمريكيين.

    المصدر :
  • رويترز

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