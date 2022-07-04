31 جثة "متحللة" مخزنة في دار جنازات بولاية إنديانا الأميركية!

عثرت الشرطة في ولاية إنديانا الأميركية على 31 جثة، بعضها متحلل، داخل دار جنازات، في حادثة وصفها مكتب الطب الشرعي بأنها “مزعجة للغاية”.

ووفق وكالة أسوشيتد برس، فقط اكتشفت الشرطة في ضاحية جيفرسونفيل مساء الجمعة وجود 31 جثة بعضها “في مراحل متقدمة من التحلل”، داخل هذه الدار، وفقا لضابط الشرطة إسحاق باركر.

وقال الضابط إن مكتب الطب الشرعي بالمقاطعة أبلغ عن انبعاث رائحة قوية من المبنى.

وفي الداخل، عثر عناصر الشرطة على جثث “في أماكن مختلفة حول المبنى”.

وقال باركر إن بعض الجثث كانت في دار الجنازات منذ مارس الماضي.

وأفاد بأن الشرطة فتحت تحقيقا وأن صاحب دار الجنازات يتحدث إلى الشرطة منذ يوم الجمعة.

وتم نقل الرفات إلى مكتب الطبيب الشرعي بمقاطعة كلارك لتحديد هويتها. وطلبت الشرطة من أي شخص قد يكون لديه معلومات الاتصال بمكتب الطب الشرعي.