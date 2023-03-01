32 قتيل و85 جريح في حادث اصطدام وقع بين قطارين وسط اليونان

سقط 32 قتيلاً و85 جريحاً ليل الثلاثاء-الأربعاء في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا في وسط اليونان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “آنا” عن فرق الإسعاف.

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء للصحافيين إنه “حتى الآن تم العثور على 32 شخصاً موتى، لقد أصيب 85 شخصاً بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة”، مشيراً إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

وقالت الوكالة إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن اصطدام قطار شحن بقطار ركّاب كان على متنه 350 راكباً، مشيرةً إلى أن الحادث أسفر عن خروج ثلاث عربات عن السكة.

وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرقي البلاد.

من جهتها قالت قناة “إرت” التلفزيونية العامة إن الحادث أدى إلى احتراق إحدى عربات قطار الركاب، مشيرةً إلى أن ألسنة النيران حاصرت عدداً من الركاب.

وشاركت أعداد كبيرة من فرق الإسعاف والإنقاذ والتدخل السريع في عملية إنقاذ الضحايا.

وبحسب موقع “إونلاريسا” الإخباري المحلي فقد هرعت إلى مكان الحادث وحدات من الشرطة و40 عنصراً من فرق الإطفاء و30 سيارة إسعاف.

من جهتها أكدت وكالة الأنباء الرسمية أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ليلاً.

ونقلت “آنا” عن فرق الإسعاف قولها إنه “تم العثور على العديد من الأشخاص فاقدي الوعي أو موتى”.

ونقلت صحيفة بروتوثيما المحلية عن أحد الناجين ويدعى لازوس قوله “لقد عشنا تجربة مروّعة للغاية”. وأضاف “أنا لم أصب بجروح، لكنّي ملطّخ بدماء أشخاص آخرين أصيبوا بجواري”.

وفي تصريح لقناة “سكاي” التلفزيونية، قال كوستاس أغوراستوس، حاكم المنطقة، إنّ “أكثر من 250 راكباً نُقلوا بحافلات إلى تيسالونيكي”، وأضاف “للأسف، نخشى ارتفاع عدد الجرحى والقتلى”.

وعقدت الحكومة اليونانية اجتماع أزمة، وتوجه وزير الصحة ثانوس بليفريس إلى مكان الحادث في حين يشرف وزير الداخلية تاكيس ثيودوريكاكوس على الوضع من مركز إدارة الأزمات مع قادة الشرطة وفرق الإطفاء والإغاثة.

ونقل الجرحى الكثر إلى المستشفيين الموجودين في المنطقة، وشددت فرق الاغاثة على أن المستشفى العسكري في كل من تيسالونيكي وأثينا على “أهبة الاستعداد” في حال الضرورة.