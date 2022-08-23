33 سفينة شحن غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق تصدير الحبوب

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، الثلاثاء، إن 33 سفينة شحن في المجمل محملة بنحو 719549 طنا من المواد الغذائية غادرت أوكرانيا بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لفتح الموانئ البحرية الأوكرانية.

وقدر مركز التنسيق المشترك في تركيا الذي يراقب تنفيذ الاتفاق الكمية الإجمالية للحبوب والمواد الغذائية المصدرة من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود منذ التوصل إلى الاتفاق عند 721449 طنا.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بعد أن غزت روسيا البلاد في 24 فبراير شباط وأغلقت موانئها على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وفُتحت ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب الاتفاق الذي وقعته موسكو وكييف في 22 يوليو تموز.

وبالإضافة إلى السفن التي غادرت أوكرانيا بالفعل، قالت وزارة الزراعة إن 18 سفينة أخرى يجري تحميلها بشحنات الآن أو تنتظر الإذن بمغادرة الموانئ الأوكرانية.

وأضافت الوزارة أن صادرات الحبوب الأوكرانية قد تصل إلى أربعة ملايين طن في أغسطس آب، مقارنة بثلاثة ملايين طن في يوليو تموز.

كانت الوزارة قد ذكرت في بيان منفصل أن صادرات السلع الزراعية الأوكرانية الرئيسية تراجعت بمقدار النصف تقريبا منذ بدء الغزو الروسي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.