4 إصابات في قصف روسي على خاركيف

قال مسؤولان محليان إن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا اليوم الأحد في قصف روسي على أحد أحياء خاركيف، أكبر مدينة في شرق أوكرانيا.

وذكر حاكم خاركيف أوليه سينهوبوف على تيليجرام أن أربعة أشخاص أصيبوا واندلع حريق بسبب القصف، مضيفا أن المسعفين نقلوا ثلاثة رجال مصابين بشظايا إلى مستشفى وعالجوا الآخر في الموقع.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف إن سبعة أشخاص أصيبوا في القصف الذي استهدف حي أوسنوفيانسكي الواقع في جنوب المدينة. ولم يتسن لرويترز التأكد من تفاصيل الهجوم وعدد المصابين من مصادر مستقلة.

واستعادت أوكرانيا السيطرة على جزء كبير من مدينة خاركيف الواقعة في شرق أوكرانيا في سبتمبر أيلول، بينما تحتل القوات الروسية حاليا شريطا صغيرا من الأرض هناك.