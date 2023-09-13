الأربعاء 28 صفر 1445 ﻫ - 13 سبتمبر 2023 |
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4 شهداء بانفجار عبوة على حدود غزة

منذ 33 دقيقة
تجمع على حدود ملكة شرق غزة

تجمع على حدود ملكة شرق غزة

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ستشهد 4 مواطنين، وأصيب 19 آخرون جراء انفجار وقع في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة 19 من بينها اصابات خطيرة لازالت الطواقم الطبية تتعامل معها في مجمع الشفاء الطبي.

وعُلم أن الشهداء هم: الشاب براء وائل الزرد نجل القيادي في حركة حماس د. وائل الزرد ومحمد عمر قدوم و احمد عز الدين الجعبري و ناصر نوفل نجل رامي نوفل قائد الشرطة البحرية في حكومة غزة وابن شقيق أيمن نوفل قائد لواء الوسطى في كتائب القسام.

وتجمَّع مئات الشبان الفلسطينيين قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة، وأشعلوا الإطارات المطاطية، في خضم مهرجان خطابي دعت له الفصائل الفلسطينية.

وتظاهر العشرات من المواطنين قرب الشريط الحدودي، رفضا لممارسات الاحتلال العدوانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وتنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

كما وأصيب 5 مواطنين بالرصاص وآخرين بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين شرق غزة.

من جانه، الجيش نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد الانفجار الذي وقع مساء اليوم على الحدود وأدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين.

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