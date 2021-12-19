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4 قتلى بينهم طفلان في تحطم طائرة بأستراليا

19 - ديسمبر - 2021
الشرطة الأسترالية

الشرطة الأسترالية

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لقي أربعة أشخاص بينهم طفلان مصرعهم في تحطم طائرة قبالة الساحل الشرقي لأستراليا صباح اليوم الأحد.

وقالت الشرطة الأسترالية إن طائرة خفيفة تحطمت في المياه قبالة الساحل الشرقي، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها الأربعة ومن بينهم طفلان.

وقالت الشرطة إن الطيار البالغ من العمر 69 عاما أخذ ثلاثة ركاب في رحلة ترفيهية، وسقطت الطائرة في منطقة شمال شرقي بريزبين بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأظهرت صور الطائرة تطفو وهي مقلوبة في خليج موريتون.

ولا تزال الشرطة تعكف على تحديد هوية الراكب والطفلين اللذين قال الضابط كريج وايت إنهما “دون سن المراهقة”.

وقال مفوض مجلس سلامة النقل الأسترالي أنجوس ميتشل إن إعداد تقريرا عن السبب المحتمل للتحطم سيكتمل في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع.

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