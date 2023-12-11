الأثنين 27 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 11 ديسمبر 2023 |
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4 قتلى جدد.. خسائر جيش الإحتلال في غزة تتخطى الـ100 جندي

منذ ساعة واحدة
جنود من الجيش الإسرائيلي

جنود من الجيش الإسرائيلي (رويترز)

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أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الإثنين، مقتل 4 جنود في المعارك الدائرة داخل قطاع غزة.

وبهذا يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى في العملية البرية داخل غزة، التي بدأت أواخر أكتوبر الماضي، إلى 102، وفق أرقام وزارة الدفاع.

كما قال الجيش الإسرائيلي إن جنديا آخر أصيب بجروح خطيرة في معارك غزة.

وتستمر المعارك في القطاع المحاصر، حيث حاولت دبابات إسرائيلية شق طريقها والتوغل غربا في قتالها ضد حركة حماس داخل مدينة خانيونس وحولها، وسط مقاومة قوية، في الحرب التي دخلت شهرها الثالث.

ويأتي القتال في خانيونس، المدينة الرئيسية جنوبي قطاع غزة التي يقطنها نحو 626 ألف شخص منهم نازحون من الشمال بسبب القصف الإسرائيلي، بينما تعيد إسرائيل تركيز جهود الحرب على الجنوب.

    المصدر :
  • وكالات

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