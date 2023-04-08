السبت 17 رمضان 1444 ﻫ - 8 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

4 قتلى جراء إطلاق نار في تايلاند

منذ 51 دقيقة
A A A
طباعة المقال

قُتل أربعة أشخاص على الأقل في إطلاق نار في جنوب تايلاند السبت، على ما أعلنت الشرطة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطيين ما زالوا يبحثون عن المشتبه بتنفيذه الهجوم.

وبدأ الهجوم قرابة الخامسة بعد الظهر (11,00 ت غ) في منطقة خيري رات نيخوم في إقليم سورات ثاني، على بعد 600 كيلومتر تقريباً جنوبي العاصمة بانكوك.

وقال قائد الشرطة المحلية كريانغكراي كرايكاو لوكالة فرانس برس “قضى أربعة أشخاص”، رافضاً الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار حصل قرب منزل رئيس سابق للقرية.

وحيازة الأسلحة تسجّل معدّلات عالية في تايلاند حيث وقعت هجمات عدّة في الأشهر الـ12 الماضية منها واحد من أكثر عمليات القتل الجماعي دموية في التاريخ الحديث للمملكة.

ففي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أطلق الشرطي السابق بانيا خمراب (34 عاماً) النار داخل دار حضانة في ولاية نونغ بوا لام فو في شمال شرق البلاد، فقتل 36 شخصاً بينهم 24 طفلاً.

والشهر الماضي، قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب ثلاثة آخرون في إقليم فيتشابوري في إطلاق نار انتهى بعد مواجهة استمرت 15 ساعة.

    المزيد من أخبار العالم

    كولومبيا... بركان يهدّد بالثوران وسكّان يصرّون على البقاء!
    علم السودان
    الأمم المتحدة تحذر جميع الأطراف في السودان من اللجوء إلى العنف
    كييف تستعيد31 طفلا أوكرانيا من روسيا بعد ترحيلهم
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    كييف تستعيد31 طفلا أوكرانيا من روسيا بعد ترحيلهم

    الأكثر قراءة

    إطلاق صواريخ- أرشيفية
    إسرائيل تكشف هوية الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ من لبنان
    مقتل فنان سوري وعائلته جراء حادث سير مروع في تركيا
    ريم الشريف
    بالصور.. ريم الشريف تعلن زواجها من نفسها في ايطاليا