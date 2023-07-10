4 قتلى في قصف روسي على زابوريجيا

قال حاكم منطقة زابوريجيا في أوكرانيا، الاثنين، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرون في قصف روسي لحي سكني في بلدة أوريخيف الواقعة على خط الجبهة أثناء توزيع مساعدات إنسانية.

وقال الحاكم يوري مالاشكو إن من بين القتلى ثلاث نساء ورجلا في الأربعينيات من العمر. وأضاف أن روسيا نفذت 36 هجوما على عشرة تجمعات سكنية في منطقة زابوريجيا.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير. وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الحرب التي تشنها روسيا على جارتها منذ 500 يوم.

وبدأت أوكرانيا هجوما مضادا مرتقبا، بعد تزويدها بأسلحة غربية متطورة بشكل متزايد بعد أكثر من 500 يوم من الحرب. ويركز الهجوم حتى الآن على الاستيلاء على مجموعة من القرى في الجنوب الغربي، كما تحاول القوات الأوكرانية استعادة مناطق حول باخموت.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني على تطبيق تيليجرام إن القتال العنيف اندلع في منطقتين في الجنوب الشرقي.

وكتبت “نحن نعزز مكاسبنا في تلك المناطق”.

وقالت إن القوات الروسية تدافع عن باخموت، بينما سجلت القوات الأوكرانية “تقدما” على الجانب الجنوبي من المدينة.