4 قتلى ومئات آلاف المنازل "بلا كهرباء" في أوروبا بسبب العواصف

انقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل في وسط أوروبا، الخميس، بسبب عواصف شتوية شديدة، بالإضافة لمصرع 4 أشخاص على الأقل، فيما بلغت سرعة الرياح 181 كلم بالساعة متسببة بتعطيل حركة السفر والتنقل على نطاق واسع.

في بولندا، وصلت سرعة الرياح إلى 125 كلم بالساعة وألحقت أضراراً كبيرة بأكثر من 500 منزل واقتلعت مئات الأشجار وقطعت الكهرباء ليلا عن 324 ألف منزل.

وقالت الشرطة إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب اثنان آخران بجروح في سقوط رافعة ضخمة في ورشة بناء في كراكوف.

وقتل شخص في سقوط شجرة على سيارته في غرب البلاد.

في شمال ألمانيا، لقي سائق عمره 37 عاماً حتفه في سقوط شجرة قرب بلدة باد بيفنسن.

واجتاحت العواصف أيضاً جمهورية التشيك وقطعت الكهرباء عن أكثر من 300 ألف مشترك، فيما أدى سقوط أشجار على طرق وسكك حديد إلى تعطل حركة المرور.

ووصلت سرعة الرياح إلى 181 كلم بالساعة في سنيزكا، أعلى قمة في تشيكيا في الشمال.

ونقل ثلاثة أطفال إلى المستشفى للعلاج من إصابات بعد حادث مروري في جنوب غرب البلاد، فقد اقتلعت الرياح غطاء محرك سيارة ما تسبب في فقدان السائق السيطرة عليها فانحرفت واصطدمت بسيارة أخرى.

وألحقت الرياح أضراراً بأسطح مبان في أنحاء البلاد أو دمرتها.

في هولندا، تسببت الرياح القوية في إصابة ثلاثة أشخاص بجروح بينهم شرطي.

وأصيب الشرطي بعدما اقتلعت العواصف سطح مبنى تجاري في دويفن قرب آرنهيم، حسبما أعلنت الإذاعة العامة إن أو إس.

واضطر رجال الإطفاء لقطع سيارة وإخراج شخصين منها، بعدما سقطت عليها شجرة في بلدة ماسلويس جنوب هولندا.

وأفاد مطار سخيبول بأمستردام عن إرجاء رحلات لفترات وصلت إلى 45 دقيقة فيما ألغيت بعض رحلات القطار.

وفي بريطانيا، أصدرت مكتب الأرصاد تحذيراً “أحمر” قلما يصدر ليومي الخميس والجمعة، محذراً من اقتراب العاصفة يونس ترافقها رياح بسرعة 100 كلم بالساعة تمثل “خطراً على الأرواح”.

وأجبرت العاصفة الوشيكة ولي العهد الأمير تشارلز على إرجاء رحلة إلى جنوب ويلز الجمعة “حفاظاً على المصلحة العامة”.

وتشق العاصفة طريقها في المحيط الأطلسي ويتوقع أن تتسبب “بتعطيل كبير للحركة وأحوال جوية خطيرة نظرا للرياح البالغة القوة” مع وصولها اليابسة الجمعة، بحسب مكتب الأرصاد.

وتسببت عاصفة أخرى هي دادلي في تعطيل حركة النقل في بريطانيا وانقطاع الكهرباء الأربعاء وإن لم تكن الأضرار واسعة النطاق.

في ألمانيا انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لأمواج تضرب نوافذ عبارة في نهر إلبه، وقالت الشركة المشغلة أن أحداً لم يصب بأذى.

وضربت عاصفة قوية ألمانيا ليل الأربعاء الخميس متسببة في وقف رحلات طائرات وقطارات وإغلاق مدارس في العديد من المقاطعات.

وسجلت أعنف الرياح في بروكن، أعلى قمة في جبال هارتس بوسط ألمانيا، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 152 كلم بالساعة.

وطلبت الشرطة الألمانية من الأهالي ملازمة منازلهم وتجنب الذهاب إلى الحدائق أو الغابات بسبب الرياح القادمة من شمال البلاد.