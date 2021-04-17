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4 وفيات جديدة بعد تلقي لقاح "أسترازينيكا" في فرنسا

17 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 17 - أبريل - 2021 11:52 صباحًا
لقاح أسترازينيكا

لقاح أسترازينيكا

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أفادت الوكالة الفرنسية للأدوية بتسجيل 9 حالات تجلط دموي جديدة، منها 4 وفيات، لدى أشخاص تلقوا لقاح شركة “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة إن هذه الحالات الجديدة تم تسجيلها بين 2 و8 نيسان الجاري، ليرتفع بذلك عدد حالات تجلط الدم إلى 23، فيما بلغ العدد الكلي للوفيات الناجمة عنه 8 حالات.

وكانت وكالة الأدوية الإيطالية (Aifa) أعلنت يوم الخميس عن وفاة 4 أشخاص بسبب تجلط الدم بعد أسبوعين من تلقيهم لقاح “أسترازينيكا”.

هذا وقد قرر العديد من الدول الأوروبية في وقت سابق تعليق استخدام لقاح “أسترازينيكا”، أو فرضت قيودا عليه بعد تسجيل وفيات بسبب التجلط الدموي لدى أشخاص تم تطعيمهم به.

يذكر أن لجنة أمان الأدوية التابعة للوكالة الأوروبية أكدت في وقت سابق أن فوائد لقاح “أسترازينيكا” تفوق المخاطر المحتملة المتعلقة باستخدامه، لكن احتمال وجود الصلة بين اللقاح والتجلط الدموي لدى متلقيه وارد، وذلك بحسب RT

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