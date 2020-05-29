4.56 مليار دولار.. تركيا تسجل عجز تجاري غير مسبوق

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هوت الليرة التركية بشكل كبير من جراء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا والتي زاد تفشي وباء كورونا من حدتها، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألقى باللوم في الأزمة، على “المتلاعبين بالعملة” .

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء، الجمعة، أن عجز تجارة تركيا قفز 67 في المئة على أساس سنوي في أبريل إلى 4.56 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وقال المعهد إن صادرات تركيا انخفضت 41.4 في المئة، وإن الواردات تراجعت 25 في المئة مقارنة مع أبريل 2019، مما يعكس تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد.

وكان وزير المالية براءت ألبيرق قال، الأسبوع الماضي، إن تركيا في محادثات مع بضع دول حول اتفاقات محتملة لمبادلة العملة.

وأضاف ألبيرق في مقابلة مع تلفزيون (تي آر تي خبر) المملوك للدولة: “من الآن فصاعدا، سندرس التجارة بعملتنا المحلية، ونحن نجري محادثات مع بضع دول بشأن اتفاقات لمبادلة العملة”، حسبما نقلت “رويترز”.

وذكر ألبيرق الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والهند، دون أن يشير تحديدا إلى ما إذا كانت تركيا تجري مناقشات نشطة لمبادلة العملة مع كل تلك الدول.