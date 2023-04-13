الخميس 22 رمضان 1444 ﻫ - 13 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

400 ألف مُتظاهر ضد نظام التقاعد في باريس

منذ 9 دقائق
شرطة باريس تشتبك مع آلاف المحتجين على نظام التقاعد

شرطة باريس تشتبك مع آلاف المحتجين على نظام التقاعد (رويترز)

A A A
طباعة المقال

ذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلاً عن الاتحاد العام للعمال أنه ما لا يقل عن 400 ألف شخص في باريس شاركوا في المظاهرات ليومهم الثاني عشر من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد.

وأفادت قناة “بي إف إم تي في” بأن عدد المشاركين في الاحتجاجات في باريس وفقاً لوزارة الداخلية بلغ 42 ألف شخص، ونقلاً عن الاتحاد العام للعمال، بلغ 400 ألف شخص.

وشارك في المظاهرات في باريس ممثلو النقابات، ونشطاء، مما تسبّب باشتباكات مع عناصر الشرطة الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع.

واندلعت اشتباكات في ساحة الباستيل في باريس، وهي نقطة النهاية للمظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد، وتم إطلاق الألعاب النارية وكذلك الغاز المسيل للدموع.

وقدّم مسؤولون منتخبون يساريون طلبا ثانيا، لإجراء استفتاء مبادرة مشتركة في شأن إصلاح نظام التقاعد، قبل قرار المجلس الدستوري غداً.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيقترح قريباً “التبادل مع الشركاء الاجتماعيين”، بعد قرار المجلس الدستوري يوم الجمعة.

    المزيد من أخبار العالم

    البنتاغون
    البنتاغون: تسريب معلومات سرية كان عملاً إجرامياً متعمداً
    مقر البنتاغون (أرشيفية من رويترز)
    الكشف عن هوية مسرّب الوثائق الأميركية السرية
    علم الجزائر
    الجزائر.. مجلس الأمة يقرّ قانوناً جديداً يشدّد الرقابة على الإعلام

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    بعد الطقس الشتويّ البارد.. استعدّوا لارتفاع كبير في الحرارة!
    بطاقات التشريج
    أسعار جديدة لبطاقات التشريج.. كيف أصبحت؟
    هزة أرضية
    هزّة قويّة تضرب بحر العرب.. و"مركز زلازل" يرصد تطوّرات الساعات الأخيرة!