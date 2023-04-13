400 ألف مُتظاهر ضد نظام التقاعد في باريس

شرطة باريس تشتبك مع آلاف المحتجين على نظام التقاعد (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلاً عن الاتحاد العام للعمال أنه ما لا يقل عن 400 ألف شخص في باريس شاركوا في المظاهرات ليومهم الثاني عشر من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد.

وأفادت قناة “بي إف إم تي في” بأن عدد المشاركين في الاحتجاجات في باريس وفقاً لوزارة الداخلية بلغ 42 ألف شخص، ونقلاً عن الاتحاد العام للعمال، بلغ 400 ألف شخص.

وشارك في المظاهرات في باريس ممثلو النقابات، ونشطاء، مما تسبّب باشتباكات مع عناصر الشرطة الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع.

واندلعت اشتباكات في ساحة الباستيل في باريس، وهي نقطة النهاية للمظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد، وتم إطلاق الألعاب النارية وكذلك الغاز المسيل للدموع.

وقدّم مسؤولون منتخبون يساريون طلبا ثانيا، لإجراء استفتاء مبادرة مشتركة في شأن إصلاح نظام التقاعد، قبل قرار المجلس الدستوري غداً.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيقترح قريباً “التبادل مع الشركاء الاجتماعيين”، بعد قرار المجلس الدستوري يوم الجمعة.