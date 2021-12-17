400 امرأة ضحية جريمة أخلاقية “حساسة” في إيطاليا

ضجت وسائل الإعلام الإيطالية بفضيحة أخلاقية، كان ضحيتها المئات من النساء، على يد مشتبه به ادعى أنه طبيب مختص بالأمراض النسائية.

وفي التفاصيل فقد قد داهمت شرطة مدينة باري شمال إيطاليا، الجمعة، منزل رجل يُشتبه في أنه انتحل صفة طبيب نسائي لإقناع عشرات النساء بالخضوع لفحص لمناطق حساسة بواسطة الفيديو.

وسمحت العملية بمصادرة هواتف عدة وبطاقات ذاكرة في منزل الإيطالي الأربعيني الذي كان يخضع للتنصت إثر شكاوى من ضحايا كثيرات.

ويُشتبه في أن الرجل اتصل بالنساء اللواتي خضعن لفحوص طبية سريرية ليبلغهن بأنهن يعانين التهابات في منطقة حساسة، وفق بيان للشرطة.

وبعدها كان يقنعهن بإجراء فحص نسائي عبر الإنترنت، وفق التقرير الذي أشار إلى أن المشتبه به استهدف أكثر من “400 امرأة من مختلف أنحاء إيطاليا”.

ونقلت صحيفة “لا ريبوبليكا” عن إحدى ضحاياه قولها إن الرجل “عرّف عن نفسه بصفة طبيب. هو كان على علم بتاريخ ومحل ميلادي وسألني ما إذا كنت خضعت لتشخيص نسائي في الأشهر الأخيرة”.

وأضافت “بدأ يتعمق أكثر في الأسئلة الشخصية (…) ثم طلب مني إجراء اتصال بالفيديو عبر زوم أو هانغ أوت ثم طلب مني إظهار أعضائي الحميمة لتأكيد التشخيص”.