400 شهيد خلال 24 ساعة.. والجيش الإسرائيلي يستهدف محيط 3 مستشفيات في غزة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مناطق قريبة من 3 مستشفيات في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح (الاثنين 23-10-2023).

وأشارت تقارير إلى أن إسرائيل قصفت مواقع قريبة من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة وبالقرب من مستشفى القدس غرب غزة وبالقرب من المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع.

وقال مدير المستشفى الإندونيسي لقناة الجزيرة إن القصف الإسرائيلي تسبب في وقوع “أضرار وإصابات خطيرة” دون إعطاء تفاصيل.

وقالت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني في 14 أكتوبر تشرين الأول إن إسرائيل أمرتهم بإخلاء مستشفى القدس. وأضافت أنه ليس من الممكن نقل المرضى والجرحى.

في السياق، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية الأحد على قطاع غزة إلى أكثر من 400، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وتركزت الغارات، في جباليا وبيت لاهيا شمالا، والوسطى وحي الرمال، ومخيم الشاطئ غربا، وخان يونس ورفح جنوبا

وأشارت مصادر طبية إلى أن نسبة القتلى من الأطفال والسيدات والمسنين وصلت إلى نحو 70%.