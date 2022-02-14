400 مليار دولار تكلفة مشروعات البنية الأساسية لمصر خلال 7 سنوات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن مشروعات البنية الأساسية كلفت مصر 400 مليار دولار خلال 7 سنوات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجبس 2022″، أن مشروعات حياة كريمة الخاصة بقطاع البترول ستكلف 40 مليار دولار، موضحا أن البنية الأساسية للقارة الإفريقية هامة للغاية.

وافتتح الرئيس المصري الاثنين مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجبس 2022” في دورته الخامسة، والتي تقام خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الحالي بالقاهرة تحت شعار “شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. ضمان إمدادات الطاقة”.

يذكر أن معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 يجمع أطراف منظومة البترول والغاز، لاقتناص فرص الاستثمار والتعاون عبر كافة الأطراف المعنية في قطاع البترول والغاز والطاقة.

وافتتح الرئيس السيسي مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجبس 2022” في دورته الخامسة.

وأوضح متحدث الرئاسة أن ذلك يأتي بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية، والمنظمات الدولية للبترول والغاز، وخبراء الصناعة البترولية.

ويستضيف مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجبس 2022″، 11 وزيرا على صعيد قطاع الطاقة على مستوى العالم، بالإضافة إلى 19 مديرا تنفيذيا و8 أمناء عامين.

ويهدف الحدث لمناقشة الأهداف طويلة المدى بشأن التحول في قطاع الطاقة، عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي المستهدف على المدى القصير بأسواق الطاقة الإقليمية، إلى جانب تحقيق الاستدامة.