4207 إصابات جديدة بكورونا و52 وفاة بالسعودية

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سجلت السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 4.2 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل ارتفاعا بأكثر من 600 حالة مقارنة مع رقم اليوم السابق.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و52 حالة وفاة، وبلغت حالات التعافي 4398.

وسجلت القطيف 437 حالة جديدة، وخميس مشيط 364، والرياض 330.

هذا وبلغ إجمالي الحالات في السعودية 213,716، وحالات الشفاء 149,634، وإجمالي الوفيات 1968.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مقابلة مع “العربية” أمس الأحد”، إن المملكة مستمرة في إعداد الدراسات لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف “وصلنا لمرحلة تحكم في انتشار كورونا”، مشيرا إلى أنه “علينا العودة للحياة الطبيعية لكن بحذر”.

وكان عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 في العالم إلى ما لا يقل عن 531,789 شخصا في العالم، وفق إحصائية فرانس برس حتى مساء الأحد.

أما عدد الإصابات فقد وصل إلى نحو 11,343,890 شخصا، تعافى منهم 5,895,500 شخص على الأقل.

وتعد الولايات المتحدة الأكثر تضررا بـفيروس كورونا الجديد، إذ الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد الوفيات 129,718 وفاة من أصل 2,852,807 إصابات، شفي منهم ما لا يقل عن 894,325 شخصا.

وخلال 24 ساعة، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 234 وفاة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، فإن الدول الأكثر تضررا بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 64,867 وفاة من أصل حوالي 1.6 مليون إصابة، تليها بريطانيا بتسجيلها 44,220 وفاة من أصل 285,416 إصابة، ثم إيطاليا مع 34,861 وفاة من بين 241,611 إصابة، فالمكسيك مع 30,366 وفاة من أصل 252,165 إصابة.

فقد أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأحد، تسجيل 26,051 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى602 حالة وفاة.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في تشيلي إلى أكثر من 10 آلاف، حيث أعلنت وزارة الصحة التشيلية أن عدد وفيات كوفيد-19 في البلاد بلغ 10,159 شخصا.