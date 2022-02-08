الأربعاء 8 رجب 1443 ﻫ - 9 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طالبان في سويسرا.. هل تعترف الأخيرة بشرعية النظام؟

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 8 - فبراير - 2022 10:10 مساءً
taliban

taliban

A A A
طباعة المقال

يقوم وفد من “طالبان” بزيارة الى جنيف لعقد محادثات مع مسؤولين سويسريين ومنظمات غير حكومية بشأن حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لأفغانستان، بحسب ما أعلنت خارجية سويسرا.

وقالت ناطقة باسم الخارجية السويسرية، في حديث لوكالة “فرانس برس” اليوم الثلاثاء، إن “أعضاء من الوفد سيجرون محادثات تتطرق إلى إيصال المساعدات للسكان المحتاجين إليها وحماية العاملين في المجال الإنساني واحترام حقوق الإنسان”.

وشددت المسؤولة في الوقت عينه على أن وجود عناصر من الحركة في سويسرا لا يمثل اعترافا بشرعية نظام “طالبان” في أفغانستان.

وبسطت “طالبان” سيطرتها على السلطة في معظم أراضي أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابل، منذ آب 2021 على خلفية انسحاب القوات الغربية والانهيار السريع للحكومة السابقة المدعومة من واشنطن.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

البيت الابيض
البيت الأبيض يكشف: بايدن سيتحدث مع ماكرون قريبا
الامم المتحدة
حل المجلس الأعلى للقضاء… الأمم المتحدة تحذر الرئيس التونسي
السيسي
أول قبطي رئيسا للمحكمة الدستورية في مصر

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الطفل ريان
كلمات تدمي القلب.. فيديو يوثق آخر كلمات الطفل المغربي “ريان” قبيل وفاته
الدولار
كم سجل الدولار الأسود صباح اليوم؟
جبران باسيل
باسيل يلجأ إلى سلاح انتخابي جديد… تجنيد ممثلين وفنانين للقيام بحملته الانتخابية