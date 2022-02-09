الخارجية الأثيوبية: لا نريد من خلال سد النهضة أن نلحق ضررا بمصر أو السودان

لا تزال تداعيات سد النهضة مستمرة، اذ اشتد الخلاف بين اثيوبيا صاحبة السد وكل من السودان ومصر اللذين حذّرا من خطورة السد لما له من تداعيات على حصصهما من مياه نهر النيل في الفترة الي ستمتلئ بها لبئر.

وفي هذا السياق، أعلنت الخارجية الاثيويبة أن اثيوبيا قد أكملت 80% من سد النهضة وان العمل فيه سينتهي قريبًا، معتبرة أن موقف السودان من السد يخدم طرفا ثالثا وليس السودانيين.

وفي حديث للعربية، أكدت الخارجية أن هدف اثيوبيا من السد ليس إلحاق الضرر بمصر أو السودان.

في سياق متصل، قال متحدث باسم الخارجية الاثيويية:” سنصل الى حل مع السودان فور وجود حكومة مستقرة هناك، نافيا ان تكون القوات الاثيوبية قد توغّلت داخل الأراضي السودانية”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكّد أنه ناقش أزمة سد النهضة مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله خلال مباحثات في القاهرة.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله: “شهدت المباحثات التطرق إلى تطورات ملف سد النهضة، والتأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية، تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا إلى قواعد القانون ومقررات مجلس الأمن”.