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5 انفجارات تهزّ منطقة تضم قاعدة أميركية في دير الزور

17 - مارس - 2022
آخر تحديث: 17 - مارس - 2022 12:41 صباحًا
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هزّت خمسة انفجارات قوية قاعدة للجيش الأميركي في أكبر حقول النفط في ريف دير الزور، وذلك، بعد تعرضها لقصف صاروخي مجهول المصدر، يحسب ما أفادت وكالة “سبوتنيك” اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، أفاد مصدر محلي تأكيده أن “سلسلة انفجارات قوية هزت محيط قاعدة حقل “العمر” النفطي التابعة للجيش الاميركي، مساء اليوم وسمع دويها في كامل إرجاء المنطقة”.

وأشارت المصادر إلى أن تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة الأميركية انطلق في أجواء المنطقة فور وقوع الانفجارات.

كذلك، أفادت مصادر من المنطقة بأن مصدر إطلاق الصواريخ هي البادية الشامية “منطقة غرب نهر الفرات” جنوب شرقي مدينة دير الزور، والتي تنتشر فيها قوات حليفة لجيش النظام السوري.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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