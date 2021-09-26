5 شهداء برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس وجنين

أعلنت مصادر طبية ومحلية عن استشهاد خمسة مواطنين فلسطينيين فجر اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي جنين بالضفة الغربية و القدس .

وفي جنين استشهد الأسير المحرر أسامة ياسر صبح (22عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وشاب آخر، ما زال مجهول الهوية، وأصيب أربعة آخرون، خلال مواجهات في بلدة برقين غرب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

وقالت إذاعات فلسطينية محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين فجرا، وداهمت منزل المواطن محمد الزعيني، وفتشته وعبثت بحتوياته، قبل أن تعتدي عليه بالضرب وتعتقله.

وأضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم.

وفي وقت لاحق، أعلن مستشفى ابن سينا في جنين، عن استشهاد الشاب أسامة ياسر صبح (22 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة برقين.

كما أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب، عن استشهاد شاب آخر في بلدة برقين، مجهول الهوية، وما زال جثمانه محتجزا لدى قوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها برقين، الفتى يوسف محمد صبح ( 15 عاما)، بعد إصابته بالرصاص مع شاب آخر، ما زال مجهول الهوية.

وفي السياق ذاته، اعتقلت وحدة خاصة من المستعربين، الشابين أحمد عمر صلاح، ومحمد مازن السعدي، أثناء تواجدهما قرب محطة النفاع للمحروقات وسط مدينة جنين.

وفي قرية كفر دان، أصابت قوات الاحتلال شابا بالرصاص الحي، واعتقلت الشاب أحمد عدنان عابد، خلال مواجهات أعقبت اقتحام القرية فجرا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين، واعتقلت الشاب علاء أحمد عبد القادر أبو الرب، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وشيعت جماهير جنين، جثمان الشهيد أسامة صبح، من أمام مستشفى ابن سينا، إلى مسقط رأسه بلدة برقين، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وفي مدينة القدس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ان الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها باستشهاد ثلاثة مواطنين في بلدة بدو شمال مدينة القدس المحتلة.