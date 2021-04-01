5 وفيات و43 إصابة بوباء دماغي غامض في كندا

أفادت تقارير إعلامية كندية بانتشار وباء دماغي غامض في عدة مناطق من البلاد، مشيرةً إلى أن السلطات الصحية الكندية سجلت حتى الآن 5 وفيات بالإضافة إلى 43 أصابة، في مقاطعة نيو برونزويك.

كما بينت التقارير أن الوباء الحالي يشبه إلى حد كبير مرض جنون البقر الذي انتشر في العالم تسعينيات القرن الماضي، لافتةً إلى أن الأطباء كشفوا عن بعض أعراض المرض، والتي تضم اضطراب الدماغ النادر والمميت المعروف بمرض كروتزفيلد جاكوب (CJD) ومتغيراته، بما في ذلك الاعتلال الدماغي الإسفنجي البقري، والذي يعرف بمرض جنون البقر.

في ذات السياق، أشارت الصحة العامة الكندية، إلى أن اول حالة تم تسجيلها بالمرض الغامض، كانت عام 2015، فيما لا يزال مسؤولو الصحة في نيو برونزويك مستمرون في محاولة فهم كيفية إصابة 43 شخصا بالمرض العصبي غير المعروف.

ولفتت التقارير إلى أن المرض الحالي، يؤثر المرض على جميع الفئات العمرية ويبدو أنه يتركز في شبه جزيرة أكاديان في شمال شرقي نيو برونزويك ومنطقة مونكتون في الجنوب الشرقي.