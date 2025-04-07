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50 دولة ترغب في مناقشة الرسوم الجمركية الأمريكية.. إليكم التفاصيل

منذ 45 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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من المتوقع أن يبلغ الممثل التجاري للبيت الأبيض جيمسون جرير لجنة المالية بمجلس الشيوخ غدا الثلاثاء أن نحو 50 دولة تواصلت معه لمناقشة الرسوم الجمركية الشاملة الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وذكر جرير في شهادة مكتوبة اطلعت عليها رويترز “أشار العديد من تلك الدول، مثل الأرجنتين وفيتنام وإسرائيل، إلى أنها ستقلل حواجزها الجمركية وغير الجمركية”.

وقال “تلك بالطبع خطوات مُرحب بها. عجزنا التجاري الكبير والمستمر قائم منذ أكثر من 30 عاما، ولن نصل إلى حل في يوم وليلة. ولكن الأمور كلها تسير في الاتجاه الصحيح”.

وفي سياقٍ آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50 بالمئة على الصين إذا لم تسحب بكين رسومها المضادة على الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشال “بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن الاجتماعات التي طلبتها معنا! ستبدأ أيضا على الفور مفاوضات مع الدول الأخرى التي طلبت عقد اجتماعات”.

من ناحية أخرى، قالت منظمة التجارة العالمية “إن كندا طلبت إجراء مشاورات في إطار المنظمة مع الولايات المتحدة بشأن قرار الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات وقطع غيار السيارات القادمة من كندا”.

وأضافت المنظمة أن كندا ترى أن هذه الإجراءات تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بموجب أحكام مختلفة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (جات) لعام 1994.

    المصدر :
  • رويترز

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