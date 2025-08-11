500 مليون دولار قيمة تمويل من بنك التنمية الأفريقي لمطار إثيوبيا الجديد

المدير التجاري للخطوط الجوية الإثيوبية ورئيس البنك الأفريقي للتنمية يتبادلان الوثائق خلال حفل توقيع اتفاقية تمويل بناء مطار أبو سيرا الضخم، في أديس أبابا، إثيوبيا، 11 أغسطس 2025. رويترز

قال البنك الأفريقي للتنمية اليوم الاثنين إنه سيساهم بمبلغ 500 مليون دولار في تمويل مطار جديد في إثيوبيا من المتوقع أن يكون الأكبر في أفريقيا عند اكتماله في 2029.

ووقعت الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة اتفاقية لتصميم مطار بأربعة مدارج قرب بلدة بيشوفتو، على بعد نحو 45 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة أديس أبابا. وأعلنت الشركة أنها ستقدم 20 بالمئة من تمويل المشروع الذي تبلغ تكلفته عشرة مليارات دولار، بينما سيقدم مقرضون التمويل الباقي.

وقال البنك في بيان “خصص البنك ما يصل إلى 500 مليون دولار، رهنا بموافقة مجلس الإدارة، للمساهمة في تمويل هذا… المشروع”، ووصفه بأنه سيشكل تحولا في المنطقة ويساهم في تكاملها.

وفي الأسبوع الماضي، قال البنك إنه يقود جهودا لجمع 7.8 مليار دولار لتمويل المشروع. ومن المقرر أن يتمكن المطار الجديد من التعامل مع مئة مليون مسافر سنويا.