الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

500 مليون دولار قيمة تمويل من بنك التنمية الأفريقي لمطار إثيوبيا الجديد

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2025 3:20 مساءً
المدير التجاري للخطوط الجوية الإثيوبية ورئيس البنك الأفريقي للتنمية يتبادلان الوثائق خلال حفل توقيع اتفاقية تمويل بناء مطار أبو سيرا الضخم، في أديس أبابا، إثيوبيا، 11 أغسطس 2025. رويترز

المدير التجاري للخطوط الجوية الإثيوبية ورئيس البنك الأفريقي للتنمية يتبادلان الوثائق خلال حفل توقيع اتفاقية تمويل بناء مطار أبو سيرا الضخم، في أديس أبابا، إثيوبيا، 11 أغسطس 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال البنك الأفريقي للتنمية اليوم الاثنين إنه سيساهم بمبلغ 500 مليون دولار في تمويل مطار جديد في إثيوبيا من المتوقع أن يكون الأكبر في أفريقيا عند اكتماله في 2029.

ووقعت الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة اتفاقية لتصميم مطار بأربعة مدارج قرب بلدة بيشوفتو، على بعد نحو 45 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة أديس أبابا. وأعلنت الشركة أنها ستقدم 20 بالمئة من تمويل المشروع الذي تبلغ تكلفته عشرة مليارات دولار، بينما سيقدم مقرضون التمويل الباقي.

وقال البنك في بيان “خصص البنك ما يصل إلى 500 مليون دولار، رهنا بموافقة مجلس الإدارة، للمساهمة في تمويل هذا… المشروع”، ووصفه بأنه سيشكل تحولا في المنطقة ويساهم في تكاملها.

وفي الأسبوع الماضي، قال البنك إنه يقود جهودا لجمع 7.8 مليار دولار لتمويل المشروع. ومن المقرر أن يتمكن المطار الجديد من التعامل مع مئة مليون مسافر سنويا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

طائرة مقاتلة من طراز رافال تتحرك على مدرج المطار خلال حفل تدشينها في قاعدة جوية في أمبالا، الهند. رويترز
الهند تندد "بالتلويح بالحرب" بعد تعليقات قائد جيش باكستان بشأن الملف النووي
أطفال فلسطينيون يقفون في موقع غارة إسرائيلية على خيمة بالقرب من مستشفى الشفاء حيث استشهد صحفيو قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقة وإبراهيم زاهر ومحمد نوفل، في مدينة غزة في 11 أغسطس 2025. رويترز
بسبب الحرب في غزة.. صندوق الثروة النرويجي يعلن أنه سيوقف استثماراته في إسرائيل
موظفو قناة الجزيرة يجتمعون في استوديوهات الشبكة لتأبين زملائهم أنس الشريف ومحمد قريقة وإبراهيم زاهر ومحمد نوفل وزميل آخر، الذين استشهدوا في مدينة غزة جراء غارة إسرائيلية، في الدوحة، قطر، 11 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
مسؤولة أممية: إسرائيل تستهدف الصحفيين بشكل مقصود لمنع كشف الفظائع في غزة

الأكثر قراءة

مناصرون لحركة أمل وحزب الله
تجار حزب الله: "فقدنا الامتيازات الجمركية وخسرنا القدرة على المنافسة"
الموز والتمر
بين الموز والتمر.. أيهما يفوز في معركة الفوائد الصحية؟
الشهيد الصحفي أنس الشريف
هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده