500 يوم على حرب أوكرانيا.. الأمم المتحدة تُدين الخسائر في صفوف المدنيّين

أدانت الأمم المتحدة الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ قبل 500 يوم.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في بيان، الجمعة، إلى أنّ أكثر من تسعة آلاف مدني بينهم 500 طفل قتلوا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط 2022، مع أن مسؤولي الأمم المتحدة صرحوا في السابق أن العدد الفعلي أكبر بكثير على الأرجح.

وفي بيان لمناسبة مرور 500 يوم على إندلاع النزاع، قال نويل كالهون، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، في بيان: “نشهد اليوم مرحلة فظيعة أخرى من الحرب التي تواصل إلحاق خسائر مروعة بالمدنيين الأوكرانيين”.

ولفت مراقبون إلى أنّ متوسط عدد القتلى هذا العام أقل مما كان عليه في 2022 لكنه بدأ الإرتفاع مجددًا في أيار وحزيران.