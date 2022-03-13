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رغم الحرب.. مصر تنتعش بكميات كبيرة من القمح الروسي والأوكراني

13 - مارس - 2022
آخر تحديث: 13 - مارس - 2022 4:15 مساءً
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رغم المخاوف المتزايدة من حدوث نقص عالمي في مادة القمح، مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا خصوصا في الدول العربية، أعلنت الهيئة العامة المصرية للسلع التموينية، الأحد، عن وصول شحنة، تم الُتعاقد عليها من القمح الروسي، تبلغ 63 ألف طن، خلال أيام، كما أن كمية مماثلة من القمح الأوكراني والروماني على وشك الوصول أيضاً.

وأوضحت الهيئة في بيان أن مصر تسلمت بالفعل 63 ألف طن من القمح الفرنسي في الثامن من مارس الجاري وكمية مماثلة من القمح الروماني في الخامس منه.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وهو مادة صناعة الخبز، الغذاء الرئيسي لملايين المصريين، وتسعى القاهرة لشراء القمح من مصادر أخرى بخلاف مورديها الرئيسييْن روسيا وأوكرانيا.

وشهدت مصر، التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في أسعار العديد من السلع الأساسية عزاه مسؤولون إلى تداعيات عدة من بينها أزمة الحرب في أوكرانيا؟

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