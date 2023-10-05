51 قتيلًا في قصف روسيّ على خاركيف.. وزيلينسكي يُندّد بـ "الجريمة الوحشية"

استهدف صاروخ روسي مقهى ومتجرًا للمواد الغذائية في قرية في منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 51 على الأقل، لدى تجمعهم في مراسم لتأبين من رحلوا من ذويهم، وفق ما أعلن مسؤولون أوكرانيون.

وذكر أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، أنّ مقهى ومتجرًا تعرضا للاستهداف بعد ظهر اليوم الخميس في قرية هروزا في منطقة كوبيانسك في خاركيف وتحولا إلى حطام وأنقاض، مضيفًا أن كثيرًا من المدنيين كانوا هناك وقتها.

فيما أفاد وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، بأنّ سكان القرية الصغيرة الذين يبلغ عددهم نحو 330 كانوا يقيمون مراسم تأبين في المقهى، حينما تعرض للهجوم.

وقال كليمينكو للتلفزيون الأوكراني: “حضر هذ التجمع أفراد من كل أسرة ومن كل منزل. هذه مأساة مروعة”.

ونُقل سبعة مصابين إلى المستشفى أيضًا بعد الهجوم الذي بدا أنّه أكثر هجمات روسيا على منطقة سكنية تدميرًا وإسقاطًا للقتلى والمصابين منذ أسابيع.

بدوره، كان الرئيس فولوديمير زيلينسكي أولًا، قد أعلن أن “48 شخصًا قتلوا” في هذه القرية الواقعة قرب مدينة روبيانسك، على مسافة غير بعيدة من خط الجبهة مع الجيش الروسي، منددًا بـ”جريمة روسية وحشية”.

وقبلها، قال زيلينسكي، إن روسيا تهدد الأمن في كل أوروبا، فيما أعرب عن ثقته في استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.

زيلينسكي كان يتحدث خلال قمة تضم نحو 50 زعيمًا أوروبيًا في إسبانيا، حيث سافر الرئيس الأوكراني لحشد الدعم من الحلفاء الغربيين.

ووصل زيلينسكي إلى غرناطة في جنوب إسبانيا، في وقت سابق من صباح اليوم، لحضور قمة تعقدها المجموعة السياسية الأوروبية، التي تشكلت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقد انطلقت في مدينة غرناطة الأندلسية، جنوب إسبانيا، اليوم، اجتماعات أوروبية موسّعة ستناقش قضايا الدفاع والهجرة وتوسعة الاتحاد الأوروبي والاستقلال الاستراتيجي لأوروبا والنزاعات التي تشهدها القارة وعلى رأسها النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

يأتي هذا فيما قال مصدر حكومي، اليوم الخميس، إن إسبانيا عرضت تقديم أنظمة دفاع جوي جديدة وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة لأوكرانيا من أجل حماية البنية التحتية للطاقة والموانئ.

وأضاف أن الجيش الإسباني سيدرب أيضًا جنودًا أوكرانيين على استخدام هذه الأنظمة الجديدة، كما سيمدهم بمزيد من معدات إزالة الألغام.