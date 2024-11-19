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6 ضحايا بينهم طفل في هجوم روسي على منطقة سومي الأوكرانية

19 - نوفمبر - 2024
آثار هجوم صاروخي روسي على سومي في أوكرانيا. رويترز

آثار هجوم صاروخي روسي على سومي في أوكرانيا. رويترز

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قال مسؤولون محليون اليوم الثلاثاء إن ستة أشخاص، بينهم طفل، قتلوا في هجوم روسي بطائرة مسيرة على منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا.

وقالت الإدارة العسكرية للمنطقة الواقعة على الحدود مع روسيا عبر تطبيق تيلغرام إن 12 شخصا أصيبوا جراء الهجوم على مبنى سكني في بلدة هلوخيف الصغيرة.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

    المصدر :
  • رويترز

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