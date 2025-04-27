6 غارات أمريكية تستهدف مواقع حوثية في تعز

مقاتلة أميركية تقلع من على متن حاملة الطائرات "يو اس اس هاري ترومان" في البحر الأحمر لضرب الحوثيين أمس السبت

نفذت الطائرات الأميركية اليوم الأحد 6 غارات على ثكنات ومواقع حوثية بمديرية مقبنة غرب تعز.

وتواصل الولايات المتحدة شن غارات شبه يومية على الحوثيين في اليمن منذ 15 مارس الفائت.

وفي أحدث التطورات، استهدفت غارة أميركية، أمس السبت، ناقلة حوثية محملة بعتاد حربي في صرواح بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، وفق مراسل “العربية/الحدث”.

كما ذكرت مصادر “العربية/الحدث”، أن 5 غارات أميركية عنيفة استهدفت مواقع للحوثيين في جنوب صنعاء.

وذكرت مصادرنا أن غارات أميركية استهدفت معسكر الأمن المركزي ومنازل قادة حوثيين في صنعاء.

كذلك، طالت غارات أميركية مواقع للحوثيين بمديريتي السبعين وبني الحارث في العاصمة اليمنية.

أما في صعدة، فقد ضربت سلسلة من الغارات الأميركية العنيفة مناطق في المحافظة اليمنية.

واستهدفت 4 غارات أميركية مخازن أسلحة للحوثيين في مديرية كتاف بصعدة.

كما طالت 3 غارات أميركية مواقع للحوثيين في محيط مدينة صعدة.

مواقع وثكنات ومعسكرات

وكانت مصادر أفادت بمقتل القيادي الحوثي أبو محسن الرصاص بغارة أميركية في مديرية مجزر شمال مأرب.

كما أضافت أن الطيران الأميركي استهدف بـ7 غارات، ثكنات ومواقع للحوثيين في مديرية مدغل بمأرب.

كذلك أردفت أن قصفاً أميركياً آخر طال مواقع وثكنات حوثية بمديرية حريب في مأرب.

وأكدت أيضاً ضرب معسكرات للحوثيين في العاصمة صنعاء بـ5 غارات، ما خلف عشرات القتلى والجرحى في محافظة المحويت شمال غربي صنعاء.

كما طالت 4 غارات ميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة، وغارة على مخازن أسلحة للحوثيين بمديرية سحار في صعدة، ما أدى لمقتل امرأة وجرح شخص.

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بإسرائيل.

فيما أطلقت الولايات المتحدة منذ 15 مارس 2025 عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.