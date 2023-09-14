6 قتلى في تبادل إطلاق نار بكشمير

قال مسؤولون هنديون إن أربعة أفراد من قوات الأمن الهندية، بينهم ثلاثة ضباط، واثنين من المسلحين لقوا حتفهم في تبادل إطلاق نار في إقليم كشمير المتنازع عليه بجبال الهيمالايا.

ويشهد إقليم كشمير ذو الأغلبية المسلمة تمردا بدأ قبل عقود على نيودلهي، إذ يتقاتل مسلحون مع قوات الأمن منذ تسعينيات القرن الماضي. وتقول كل من الهند وباكستان إن الإقليم تابع لها بالكامل، لكن كلا منهما تحكم جزءا منه فحسب.

وقال مسؤولون لرويترز إن ضابطين من الجيش الهندي، وهما كولونيل وميجر، بالإضافة إلى نائب مفتش في شرطة كشمير لقوا حتفهم في تبادل إطلاق نار في منطقة أنانتناج، بينما لقي جندي ومسلحان حتفهم في حادث منفصل في منطقة راجوري أمس الأربعاء.

وتقول الهند إن باكستان تدعم مسلحين في كشمير. وتنفي إسلام اباد هذا قائلة إنها تقدم الدعم الدبلوماسي والمعنوي فقط لسكان الإقليم.

وقال اللفتنانت جنرال أوبيندرا دويفيدي، قائد المنطقة الشمالية بالجيش الهندي، أمس الأربعاء إن باكستان تحاول إرسال مسلحين أجانب إلى كشمير.

وأضاف لصحفيين “الأمر الجلل هو أن باكستان تحاول بذل جهود لإرسال إرهابيين أجانب إلى هنا على الرغم من الأوضاع (الأمنية) الداخلية الأفضل ليتسنى لها إحداث القلاقل والعراقيل”.