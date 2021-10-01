6 قوارب دورية من الولايات المتحدة لأوكرانيا

أفاد البنتاغون بأن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بستة قوارب دورية من طراز “Mark VI” بقيمة نحو 85 مليون دولار.

وجاء في بيان صدر عن البنتاغون أنه من المتوقع أن تنتهي أعمال انتاج القوارب من طراز “Mark VI” في عام 2025. وأضاف أن العقد الحالي يقضي بأعمال التصميم وإنتاج وتزويد “ستة قوارب دورية من طراز “Mark VI”، إضافة إلى إنتاج قاربين احتياطيين”. وأكدت أن قيمة العقد تبلغ 84,25 مليون دولار.

ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية في صيف عام 2020 على بيع ما لا يزيد عن 16 قارب دورية من طراز “Mark VI” والمعدات الضرورية لها لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار.

وخاصة قدمت الحكومة الأوكرانية طلبا للولايات المتحدة لشراء ما لا يزيد عن 16 قارب دورية من طراز “Mark VI” و32 مدفع رشاش يتم التحكم فيه عن بعد من طراز “MSI Seahawk A2” و20 رادارا إلكترونيا ضوئيا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، و16 نظام التعرف على الأصدقاء أو الأعداء، و40 رشاش خفيف من طراز “МК44″، ومعدات عسكرية أخرى، بالإضافة إلى خدمات صيانة للقوارب، بحسب “نوفوستي”.