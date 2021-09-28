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6.3 مليار دولار للدول الأكثر تضررا من "بريكست"

28 - سبتمبر - 2021
آخر تحديث: 28 - سبتمبر - 2021 5:42 مساءً
مرحلة جديدة من الاضطرابات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

الاتحاد الأوروبي

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وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، الثلاثاء، على تقديم تمويل طارئ قدره 5.4 مليار يورو (6.3 مليار دولار) للدول الأعضاء المتضررة من التداعيات الاقتصادية لـ“بريكست“، على أن يخصص القسم الأكبر من المبلغ لإيرلندا وفرنسا.

وستحصل إيرلندا، الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تتشارك حدودا برية مع المملكة المتحدة، على 1.1 مليار يورو من الصندوق؛ لمساعدتها في التعويض عن معظم الأضرار التي لحقت بها جراء بريكست.

أما فرنسا، فستحصل على 735 مليون يورو، يخصص القسم الأكبر منها لقطاع صيد السمك، علما أن قدرتها على الوصول إلى مياه المملكة المتحدة تقلّصت بنسبة 25% بموجب بنود اتفاق الانفصال.

وتوصلت لندن وبروكسل في اللحظة الأخيرة، في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست، يضمن عدم فرض رسوم جمركية على معظم البضائع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لكن القواعد الجمركية الجديدة زادت التكاليف والبيروقراطية بالنسبة للشركات من الجانبين.

كذلك أدخلت الحكومة البريطانية برامج دعم لشركات المملكة المتحدة المتأثرة بتداعيات بريكست.

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