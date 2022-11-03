الخميس 9 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 3 نوفمبر 2022 |
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7 سفن تحمل مواد غذائية تبحر من موانئ أوكرانيا

منذ دقيقة واحدة
إحدى سفن تصدير الحبوب في البحر الأسود

إحدى سفن تصدير الحبوب في البحر الأسود

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قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن سبع سفن تحمل منتجات زراعية غادرت موانئ البلاد على البحر الأسود، الخميس، بعد يوم من استئناف العمل باتفاق يهدف إلى إتاحة تصدير المواد الغذائية الأوكرانية إلى الأسواق الخارجية.

وقالت الوزارة في بيان إن السفن تحمل 290 ألف طن من المنتجات، وتبحر باتجاه دول أوروبية وآسيوية دون خوض في التفاصيل.

تراجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سريعا عن قرار تعليق المشاركة في اتفاق تصدير الحبوب، واختار عدم إشعال أزمة غذاء عالمية، في اعتراف ضمني بأن تهديداته المبطنة بهذا الشأن، كانت بمثابة خدعة، وفق تحليل لصحيفة “الغارديان”.

والأربعاء، قالت روسيا إنها ستستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، بعد تعليقها في مطلع الأسبوع.

وجاء إعلان موسكو عن التراجع المفاجئ، بعدما ساعدت كل من تركيا والأمم المتحدة على استمرار تدفق الحبوب الأوكرانية لأيام، دون مشاركة روسيا في عمليات التفتيش.

وخفف اتفاق الحبوب، الذي تم التوصل إليه منذ ثلاثة أشهر، حدة أزمة الغذاء العالمية من خلال رفع الحصار الروسي الفعلي على أوكرانيا، أحد أكبر الموردين في العالم، قبل أن يجدد احتمال انهياره مخاوف الجوع وارتفاع الأسعار حول العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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