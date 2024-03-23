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7 شهداء باستهداف إسرائيلي جديد لمنتظري المساعدات بغزة

منذ ساعتين
شهداء باستهداف إسرائيلي جديد لمنتظري المساعدات بغزة

شهداء باستهداف إسرائيلي جديد لمنتظري المساعدات بغزة

الأناضول
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استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي جديد استهدف منتظري المساعدات جنوب شرق مدينة غزة.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف المدفعية عشرات الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات عند دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ووفق مصادر طبية، فإن القصف أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين تم نقلهم إلى المستشفى المعمداني شرق غزة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي قوافل المساعدات في غزة، فالثلاثاء الماضي، قتل 23 فلسطينيا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف اللجان الشعبية المشرفة على توزيع المساعدات عند دوار الكويت.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أطلقت قوات إسرائيلية النار على مئات الفلسطينيين خلال تجمعهم جنوب مدينة غزة في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية في شارع الرشيد، فيما يعرف بـ”مجزرة الطحين”، ما خلَّف 118 قتيلا و760 جريحا، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

    المصدر :
  • وكالات

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