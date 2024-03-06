7 شهداء في إطلاق نار على مواطنين قرب حاجز وادي غزة

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 10 على الأقل في إطلاق نار إسرائيلي على مواطنين قرب حاجز وادي غزة وسط القطاع.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مواطنين تجمعوا للحصول على مساعدات إنسانية كانت في طريقها إلى شمال قطاع غزة الذي يعاني من الحصار والمجاعة.

فلسطينيون يتوجهون إلى شارع الرشيد غرب غزة للحصول على مساعدات في ظل حرب التجويع الإسرائيلية المستمرة#فلسطين pic.twitter.com/GenkuPpBRy — palgraph (@palestine_graph) March 6, 2024

فيما لاتزال إسرائيل مستمرة بعملياتها العسكرية منذ السابع من أكتوبر، تحت هول القصف الكثيف على القطاع، ومع ارتفاع عدد الشهداء إلى 30717 على الأقل، دخل اليوم القطاع في مرحلة متقدمة من المجاعة في حين تستخدم إسرائيل هذه السلاح بوجه السكان رغم دخول شاحنات الإغاثة.

وبعد الكارثة التي هزت الرأي العام الدولي الأسبوع الماضي في “دوار النابلسي” جنوب غربي مدينة غزة شمال القطاع، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مدنيين كانوا ينتظرون شاحنات الإغاثة، المجتمع الدولي إلى البحث عن سبل أخرى لإدخال الغذاء.