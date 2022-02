7 قتلى في انفجار مروع واشتعال حريق جنوب فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، سقوط 7 قتلى على الأقل في انفجار تلاه حريق في منطقة بيرينيه أورينتال.

وكتب دارمانان، في تغريدة عبر “تويتر”: “أدى انفجار تلاه حريق إلى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص في منطقة بيرينيه أورينتال”.

وأضاف: “لقد قطعت رحلتي إلى مونبلييه للذهاب إلى مكان الحادث. أقدم دعمي الكامل لفرق الدولة وللسكان”.

Une explosion suivie d’un incendie ont fait au moins 7 morts dans les Pyrénées-Orientales. J’interromps mon déplacement à Montpellier pour me rendre sur place. J’apporte tout mon soutien aux services de l’Etat mobilisés et aux habitants. Pensées aux victimes et à leurs proches.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 14, 2022