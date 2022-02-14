7 قتلى في انفجار مروع واشتعال حريق جنوب فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، سقوط 7 قتلى على الأقل في انفجار تلاه حريق في منطقة بيرينيه أورينتال.

وكتب دارمانان، في تغريدة عبر “تويتر”: “أدى انفجار تلاه حريق إلى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص في منطقة بيرينيه أورينتال”.

وأضاف: “لقد قطعت رحلتي إلى مونبلييه للذهاب إلى مكان الحادث. أقدم دعمي الكامل لفرق الدولة وللسكان”.

Une explosion suivie d’un incendie ont fait au moins 7 morts dans les Pyrénées-Orientales. J’interromps mon déplacement à Montpellier pour me rendre sur place. J’apporte tout mon soutien aux services de l’Etat mobilisés et aux habitants. Pensées aux victimes et à leurs proches. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 14, 2022

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا بينهم طفلان، وأحد الجرحى حالته خطيرة، إثر الانفجار الذي وقع ليل الأحد/الاثنين في مبنى في Saint-Laurent-de-la-Salanque، شارع أراغو.

Le bilan s'alourdit : 7 morts après l'explosion à Saint-Laurent de la Salanque. Suivez la situation en direct ➡️ https://t.co/v0bgA5mbIs — France Bleu Roussillon (@bleuroussillon) February 14, 2022

ولا يزال 85 من رجال الإطفاء في الموقع، لإخماد الحريق الذي اندلع عقب الانفجار.

وتم العثور على أسطوانات غاز بالقرب من المبنى المتضرر دون أن يكون من الممكن في الوقت الحالي تحديد ما إذا كانت هي السبب في الانفجار أم أنها أدت إلى تفاقم الانفجار.