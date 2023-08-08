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7 قتلى في هجوم روسي على مدينة بوكروفسك الأوكرانية

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2023 12:29 مساءً
قصف روسي على أوكرانيا

قصف روسي على أوكرانيا

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قال مسؤولون أوكرانيون، الثلاثاء إن صاروخين روسيين ضربا مدينة بوكروفسك شرق البلاد خلال الليل ودمرا فندقا ذا شعبية ووحدات سكنية مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وذكر وزير الداخلية إيهور كليمينكو أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم بينهم خمسة مدنيين. وأعلن مسؤولون إقليميون الليلة الماضية عن مقتل ثمانية أشخاص.

وقال كليمينكو على تطبيق تيليجرام “نحن بصدد استئناف إزالة الأنقاض. اضطررنا إلى تعليق العمل في الليل بسبب وجود تهديد كبير بتكرار القصف”.

وأوضح شهود أن صاروخين أصابا وسط بوكروفسك في غضون 40 دقيقة. وأظهرت صور نشرها مسؤولون تعرض الفندق الواقع في وسط المدينة لضربة مباشرة دمرت عدة طوابق.

وأشار السكان إلى أن فندق دروجبا (الصداقة) يتمتع بالشعبية بين الصحفيين وعمال الإغاثة والعسكريين. وكان واحدا من فنادق قليلة ما زالت تعمل في منطقة دونيتسك الشرقية بالقرب من الخطوط الأمامية.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي إن روسيا استخدمت صاروخين باليستيين من طراز إسكندر لضرب “المباني السكنية” في بوكروفسك.

وقال شهود لمصور من رويترز إن أفراد فرق الاستجابة التي توجهت لموقع الضربة الأولى قتلوا أو أصيبوا في الضربة الثانية.

وأضافوا أن اثنين من رجال الإنقاذ من بين القتلى. وأعلنت وزارة الداخلية أن 29 شرطيا وسبعة من رجال الإنقاذ أصيبوا. ومن بين الجرحى طفلان و29 مدنيا.

وأظهرت لقطات مصورة رجال الإنقاذ وهم يبحثون بين الأنقاض وحطام سيارة ومبنى سكنيا تدمرت بعض شرفاته.

    المصدر :
  • رويترز

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