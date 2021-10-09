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7000 آلاف إصابة جديدة بكورونا في إيران

9 - أكتوبر - 2021
إيران تسجل أرقام قياسية بإصابات كورونا

إيران تسجل أرقام قياسية بإصابات كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن وفاة 173 شخصًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بفيروس كورونا، إضافة إلى إصابة 7654 شخصًا آخرين.

وبحسب وكالة أنباء “إيسنا”، فقد لقي 173 مريضًا بكوفيد 19 حتفهم خلال الـ24 ساعة الماضية وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء هذا المرض 122.370 شخصًا.

وفي الوقت نفسه، بلغ العدد الإجمالي لمرضى كوفيد 19 في البلاد 5،691،634 شخصًا.

وفي يوم الجمعة، قبل يوم واحد، انخفض عدد ضحايا كورونا في إيران إلى أقل من 200 شخص للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.
ومع ذلك، فإن الإحصاءات الرسمية اليومية للإصابات والوفيات الناتجة عن كورونا في إيران موضع تساؤل جاد، حتى إن عددًا من المسؤولين المحليين شككوا في دقتها.

حاليًا، تظهر 7 مدن في إيران باللون الأحمر، و 108 باللون البرتقالي، و 248 باللون الأصفر، و 85 باللون الأزرق.

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