7000 رحلة طيران مؤجلة في الولايات المتحدة مع تفاقم آثار الإغلاق الحكومي

شهدت الولايات المتحدة يوم الاثنين اضطرابات واسعة في قطاع الطيران، إذ تم تأجيل ما يقارب 7000 رحلة في مختلف أنحاء البلاد، مع استمرار الإغلاق الحكومي الاتحادي لليوم السابع والعشرين وتزايد حالات غياب مراقبي الحركة الجوية.

وأفادت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية (FAA) بأن النقص في عدد الموظفين دفعها إلى فرض برامج لتأخير الرحلات في عدة مطارات رئيسية، منها نيوارك في نيوجيرسي، وأوستن في تكساس، ودالاس فورت وورث، بينما واجه مطار أتلانتا اضطرابات إضافية نتيجة عجز كبير في طاقم المراقبة الجوية.

ويطال الإغلاق الحكومي نحو 13 ألف مراقب جوي وأكثر من 50 ألف موظف في إدارة أمن النقل، ما تسبب بزيادة الضغط على حركة السفر الجوي وتأخير آلاف الرحلات خلال الأيام الأخيرة.

وكانت أكثر من 8600 رحلة قد تأخرت يوم الأحد، في وقت يحذر فيه مسؤولون من احتمال تفاقم الأزمة إذا استمر الإغلاق دون التوصل إلى تسوية سياسية قريبة.