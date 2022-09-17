718 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية السبت إن الصين سجلت 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة، منها 140 إصابة مصحوبة بأعراض و578 بلا أعراض.

وسجلت الصين 986 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 161 إصابة مصحوبة بأعراض و825 بلا أعراض.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226، وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 248025 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وفي بكين، أظهرت بيانات الحكومة المحلية عدم تسجيل أي إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل إصابتين محليتين مصحوبتين بأعراض في اليوم السابق وعدم تسجيل أي إصابات بلا أعراض مثل اليوم السابق.

وفي شنغهاي لم يتم تسجيل أي إصابات محلية مصحوبة بأعراض مقابل ثلاث إصابات محلية مصحوبة بأعراض في اليوم السابق وإصابة واحدة بلا أعراض مقابل عدم تسجيل أي إصابات في اليوم السابق.