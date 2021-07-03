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719 قتيلا في موجة حر غير مسبوقة تضرب كندا

3 - يوليو - 2021
موجة حر تضرب كندا

موجة حر تضرب كندا

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ضربت موجات الحر الشديدة مناطق عدة حول العالم، حيث ارتفعت الحرارة إلى مستويات قياسية.

وارتفع عدد ضحايا موجة الحر غير المسبوقة التي ضربت مقاطعة بريتيش كولومبيا غرب كندا على مدار 5 أيام إلى 719 وفاة.

ووصلت درجات الحرارة في بعض مناطق الغرب الكندي إلى نحو 49 درجة مئوية.

ونقل عن رئيسة الطب الشرعي في مقاطعة بريتيش كولومبيا ليزا لابوانت، أن غالبية الضحايا من كبار السن الذين تم العثور عليهم وكانوا بمفردهم في منازل لم تكن جيدة التهوية.

وذكر خبراء في الأرصاد الجوية أن صواعق البرق في غرب كندا على مدار اليومين الماضيين ارتفعت بنحو 10 أضعاف مثيلاتها في الوقت نفسه من العام الماضي مدفوعة بموجة حر قياسية.

وحذر الخبراء من مزيد من الصواعق السبت والأحد، والتي قد تزيد من حرائق الغابات في ظل هبوب رياح قوية.

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