7500 إسرائيلي يوقعون عريضة تدعو للاعتراف بدولة فلسطين

منذ 36 دقيقة
إسرائيل تقر مشروع سموتريتش الاستيطاني بالضفة

وكالة الأناضول
وقّع أكثر من 7500 إسرائيلي عريضة تدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ نحو عامين.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الأربعاء عن “حركة ززيم”، وهي حركة إسرائيلية غير حكومية وتضم ناشطين يهود وعربا.

وقالت الحركة في بيانها إنها أطلقت العريضة “لإيصال صوت إسرائيلي واضح ومشترك إلى المجتمع الدولي قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 22 سبتمبر/أيلول الجاري”. وتوقعت الحركة أن يتجاوز عدد الموقعين على العريضة 10 آلاف شخص قبل موعد انعقاد الجمعية العامة.

وجاء في العريضة أن “الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس عقابا لإسرائيل، بل خطوة نحو مستقبل أفضل يقوم على الاعتراف المتبادل والأمن للشعبين”.

وأضافت “الخيار واضح إما الاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، أو السير نحو مشروع متطرف على غرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش”، معتبرة الضم الذي يدعو إليه فصلا عنصريا واستمرارا لحرب الإبادة.

ويدفع سموتريتش ووزراء آخرون بحكومة بنيامين نتنياهو نحو ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، مما يعني حال حدوثه إنهاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

