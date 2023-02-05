78 درجة تحت الصفر.. مستويات قياسية لدرجات الحرارة في اميركا

تشكل العواصف وانخفاض درجات الحرارة التي تشهدها الولايات المتحدة منذ عيد الميلاد حالة من الخوف بين الناس، بحيث انخفضت درجات الحرارة لمستويات قياسية كما اجتاحت رياح قوية شمال شرق الولايات المتحدة أمس السبت 4\2\2023، ما تسبب في أوضاع تشكل تهديداً للحياة.

وسجلت منطقة ماونت واشنطن بولاية نيو هامبشير خلال الليل رياحا باردة انخفضت فيها درجة الحرارة لأقل من 78 درجة مئوية تحت الصفر والتي يبدو أنها الأدنى على الإطلاق في الولايات المتحدة. ووصلت درجة حرارة الهواء في الذروة إلى ما دون 44 درجة مئوية تحت الصفر مع رياح تقترب سرعتها من 160 كيلومترا في الساعة حسبما ذكر مرصد ماونت واشنطن.

وقال ممثل ادعاء مقاطعة هامبدن بولاية ماساتشوستس في بيان إن الرياح العاتية أسقطت شجرة على سيارة في ساوثويك بالولاية ما أدى إلى تحطيم السيارة ومقتل رضيع. وتم نقل قائد إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وعطل المسؤولون الدراسة في المدارس العامة في بوسطن بسبب توقع انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 23 درجة مئوية تحت الصفر لتحطم الرقم القياسي المسجل خلال هذا اليوم منذ أكثر من قرن وذلك حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الوطنية الأميركية.

واتخذت عدة مدن إجراءات طارئة لمساعدة السكان، بما في ذلك فتح مراكز تدفئة.

وأمرت حاكمة ولاية ماساتشوستس ماورا هيلي ببقاء محطة السكك الحديدية الرئيسية في مدينة بوسطن مفتوحة طوال الليل لتكون بمثابة مأوى للطوارئ ولا سيما للمشردين للتدفئة.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن من المتوقع ألا يستمر الطقس شديد البرودة لفترة طويلة، مع توقع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ يوم الأحد.

وأضافت أن درجة الحرارة ستقترب في بوسطن يوم الأحد من 8.3 درجة مئوية.