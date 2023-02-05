الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

78 درجة تحت الصفر.. مستويات قياسية لدرجات الحرارة في اميركا

منذ 53 دقيقة
آخر تحديث: 5 - فبراير - 2023 12:02 مساءً
عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة

عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة

A A A
طباعة المقال

تشكل العواصف وانخفاض درجات الحرارة التي تشهدها الولايات المتحدة منذ عيد الميلاد حالة من الخوف بين الناس، بحيث انخفضت درجات الحرارة لمستويات قياسية كما اجتاحت رياح قوية شمال شرق الولايات المتحدة أمس السبت 4\2\2023، ما تسبب في أوضاع تشكل تهديداً للحياة.

وسجلت منطقة ماونت واشنطن بولاية نيو هامبشير خلال الليل رياحا باردة انخفضت فيها درجة الحرارة لأقل من 78 درجة مئوية تحت الصفر والتي يبدو أنها الأدنى على الإطلاق في الولايات المتحدة. ووصلت درجة حرارة الهواء في الذروة إلى ما دون 44 درجة مئوية تحت الصفر مع رياح تقترب سرعتها من 160 كيلومترا في الساعة حسبما ذكر مرصد ماونت واشنطن.

وقال ممثل ادعاء مقاطعة هامبدن بولاية ماساتشوستس في بيان إن الرياح العاتية أسقطت شجرة على سيارة في ساوثويك بالولاية ما أدى إلى تحطيم السيارة ومقتل رضيع. وتم نقل قائد إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وعطل المسؤولون الدراسة في المدارس العامة في بوسطن بسبب توقع انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 23 درجة مئوية تحت الصفر لتحطم الرقم القياسي المسجل خلال هذا اليوم منذ أكثر من قرن وذلك حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الوطنية الأميركية.

واتخذت عدة مدن إجراءات طارئة لمساعدة السكان، بما في ذلك فتح مراكز تدفئة.

وأمرت حاكمة ولاية ماساتشوستس ماورا هيلي ببقاء محطة السكك الحديدية الرئيسية في مدينة بوسطن مفتوحة طوال الليل لتكون بمثابة مأوى للطوارئ ولا سيما للمشردين للتدفئة.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن من المتوقع ألا يستمر الطقس شديد البرودة لفترة طويلة، مع توقع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ يوم الأحد.

وأضافت أن درجة الحرارة ستقترب في بوسطن يوم الأحد من 8.3 درجة مئوية.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

علم تركيا
تركيا.. مقتل 8 وإصابة العشرات في انقلاب حافلة غرب البلاد
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس يختتم مهمة السلام في جنوب السودان
واشنطن
واشنطن تقترح ارسال صواريخ متوسطة المدى لقواتها في اليابان

الأكثر قراءة

لحظة انفجار مرفأ بيروت
بالفيديو.. فيلم وثائقي عن انفجار مرفأ بيروت سيكون فضيحة وزلزالاً مدوياً!
فيدو مرعب.. انتحار سيدة لبنانية أمام عدسة الكاميرا!
تجمد الأنهار والبحيرات في أميركا
الحرارة قد تصل إلى 50 تحت الصفر.. موجة قطبيّة لم يشهدها التاريخ!