79‬ قتيلاً في حادث تصادم لحافلة في أفغانستان

قالت السلطات في أفغانستان اليوم الأربعاء إن حافلة مكتظة تنقل أفغانا مطرودين من إيران تحطمت في غرب البلاد مما أودى بحياة 79 شخصا على الأقل.

وأوضح أحمد الله متقي، رئيس إدارة الإعلام في حكومة إقليم هرات، أن الحادث الذي وقع على طريق هرات-كابول في وقت متأخر من أمس الثلاثاء‭ ‬وتصادمت فيه دراجة نارية مع شاحنة وحافلة. وكانت الحافلة تقل لاجئين أفغانا رحلوا من إيران، ضمن موجة ترحيل مئات الآلاف، وكانوا في طريقهم إلى كابول.

وقال عبد المتين قاني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الحافلة اندلعت فيها النيران عقب الحادث الذي وقع على بعد نحو 30 دقيقة من هرات. وأضاف اليوم الأربعاء أن عدد الضحايا بلغ 79 شخصا، بينهم 17 طفلا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد “نطالب سلطات النقل بتقديم معلومات دقيقة عن الحادث في أقرب وقت ممكن والإبلاغ عما توصلوا إليه بشأن الجهة المسؤولة عن الحادث”.

وتستضيف هرات، وهي ولاية حدودية رئيسية في أفغانستان تجاور إيران وتركمانستان، حاليا عشرات الآلاف من المهاجرين المرحلين من إيران.