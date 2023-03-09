8 أزمات.. اليونيسيف تحذر من تحديات تواجه أطفال العالم خلال 2023

حذر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من وجود مجموعة من الأزمات المترابطة التي لها تأثير كبير على الأطفال في عام 2023، لتشمل هذه الاتجاهات:

1- تداعيات آثار جائحة كورونا لا تزال مستمرة، لكن إصلاحات الهندسة الصحية والاختراقات الطبية قد توفر الأمل للأطفال.

2- سيكون للجهود المبذولة لترويض التضخم آثار سلبية غير مقصودة على فقر الأطفال ورفاههم، مما يتطلب تدابير سياسية تحمي الاستثمارات للأسر والأطفال الضعفاء.

3- عوامل متعددة ستساهم في استمرار انعدام الأمن الغذائي، مع تزايد الدعوات لزيادة التكيف مع المناخ وإصلاح النظم الغذائية لمنع فقر الغذاء لدى الأطفال.

4- أزمة الطاقة المتفاقمة قد تسبب ضررًا مباشرًا للأطفال، لكن التركيز على استدامة الطاقة يوفر الأمل في مستقبل أكثر اخضرارًا.

5- الاحتياجات التي لم يتم تلبيتها وقلة الاستثمار في الأطفال، سيتطلب إصلاحات التدفقات المالية إلى الدول النامية، في حين أن تجديد الاهتمام بتمويل المناخ وتخفيف عبء الديون قد يسعى لنتائج مبشرة.

6- التهديدات للحقوق الديمقراطية مثل حرية التعبير، بما في ذلك تلك التي يقودها الشباب والنساء، من المرجح أن تتراجع.

7- زيادة الحزبية ستؤدي إلى زيادة الضغط على التعددية، ولكن الجهود المبذولة لمعالجة مخاوف الأطفال والشباب قد توفر فرصًا لإيجاد أرضية مشتركة.

8- الإنترنت سيصبح أقل انفتاحا وأكثر تفتتا، مما يؤدي إلى مزيد من التفاوتات للأطفال – الأمر الذي سيساهم بتأثر الأطفال بشكل خاص لاعتمادهم الشديد على الإنترنت لأغراض التعليم والتفاعلات الاجتماعية.