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8 أزمات.. اليونيسيف تحذر من تحديات تواجه أطفال العالم خلال 2023

منذ 47 دقيقة
اليونيسيف تحذر من تحديات تواجه أطفال العالم خلال 2023

اليونيسيف تحذر من تحديات تواجه أطفال العالم خلال 2023

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حذر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من وجود مجموعة من الأزمات المترابطة التي لها تأثير كبير على الأطفال في عام 2023، لتشمل هذه الاتجاهات:

1- تداعيات آثار جائحة كورونا لا تزال مستمرة، لكن إصلاحات الهندسة الصحية والاختراقات الطبية قد توفر الأمل للأطفال.

2- سيكون للجهود المبذولة لترويض التضخم آثار سلبية غير مقصودة على فقر الأطفال ورفاههم، مما يتطلب تدابير سياسية تحمي الاستثمارات للأسر والأطفال الضعفاء.

3- عوامل متعددة ستساهم في استمرار انعدام الأمن الغذائي، مع تزايد الدعوات لزيادة التكيف مع المناخ وإصلاح النظم الغذائية لمنع فقر الغذاء لدى الأطفال.

4- أزمة الطاقة المتفاقمة قد تسبب ضررًا مباشرًا للأطفال، لكن التركيز على استدامة الطاقة يوفر الأمل في مستقبل أكثر اخضرارًا.

5- الاحتياجات التي لم يتم تلبيتها وقلة الاستثمار في الأطفال، سيتطلب إصلاحات التدفقات المالية إلى الدول النامية، في حين أن تجديد الاهتمام بتمويل المناخ وتخفيف عبء الديون قد يسعى لنتائج مبشرة.

6- التهديدات للحقوق الديمقراطية مثل حرية التعبير، بما في ذلك تلك التي يقودها الشباب والنساء، من المرجح أن تتراجع.

7- زيادة الحزبية ستؤدي إلى زيادة الضغط على التعددية، ولكن الجهود المبذولة لمعالجة مخاوف الأطفال والشباب قد توفر فرصًا لإيجاد أرضية مشتركة.

8- الإنترنت سيصبح أقل انفتاحا وأكثر تفتتا، مما يؤدي إلى مزيد من التفاوتات للأطفال – الأمر الذي سيساهم بتأثر الأطفال بشكل خاص لاعتمادهم الشديد على الإنترنت لأغراض التعليم والتفاعلات الاجتماعية.

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