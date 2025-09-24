8 شركات نفط تتفق مع حكومة بغداد وكردستان على استئناف الصادرات

ذكر بيان صدر عن ثماني شركات نفط دولية عاملة في إقليم كردستان العراق، واطلعت عليه رويترز الأربعاء، أن الشركات توصلت إلى اتفاقات مبدئية مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط.

وأوضح البيان أن الإطار المتفق عليه، بمجرد توقيعه وتطبيقه، سيسمح باستئناف الصادرات “في الأيام المقبلة”.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن شركتي دي.إن.أو النرويجية وشريكتها جينيل إنرجي لم توقعا الاتفاق بعد، بينما وقعت جميع الشركات الأخرى بالفعل.

ولم ترد الشركتان على طلبات للتعليق حتى الآن.

سيمثل هذا الاتفاق في حال إتمامه انفراجة تسمح بتدفق 230 ألف برميل من النفط الخام يوميا عبر خط الأنابيب العراقي التركي المتوقف منذ مارس آذار 2023.