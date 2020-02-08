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8 قتلى وعشرات الجرحى باشتباكات في جنوب كازاخستان

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قتل ثمانية أشخاص وجرح عشرات آخرون في صدامات بين قرويين في جنوب كازاخستان، حسبما أعلن وزير الداخلية يرلان تورغومباييف، اليوم (السبت)، موضحاً أن 300 شخص شاركوا في المواجهات التي دارت أمس (الجمعة)، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وحصلت المواجهات في منطقة جامبيل التي تبعد نحو ثلاث ساعات بالسيارة عن مدينة ألماتي، حسب وزير الداخلية الذي قال إن «عشرات الأشخاص جُرِحوا، وقُتِل ثمانية».

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ودعا رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف إلى اجتماع طارئ للحكومة، اليوم، أكد خلاله أن الشرطة و«الحرس الوطني» تمكنوا من «السيطرة على الوضع». وأضاف: «هذه الليلة في حي كوردي بمنطقة زامبيل وقعت اشتباكات ومعارك بين السكان المحليين في عدد من المناطق». وتابع: «للأسف، سقط جرحى وقتلى وأعبر عن تعازي الحارة بالذين لقوا حتفهم».
وظهر في لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ليل أمس شبان بعضهم يحملون هراوات يسيرون على طول طريق قرية تحترق المباني على طرفيها.

ويبدو أن النزاع دار بين الأغلبية الكازاخية وأقلية الدونغان، لكن السلطات لم تذكر أي تفاصيل عن سبب الصدامات.

المصدر الشرق الأوسط
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