80 أفغانيا بين قتلى غرق قارب المهاجرين قبالة إيطاليا

قالت وزارة الخارجية الأفغانية، الثلاثاء، إن 80 أفغانيا، من بينهم أطفال، لقوا حتفهم في حادث غرق قارب قبالة ساحل جنوب إيطاليا يوم الأحد.

وأكد المنقذون حتى الآن أن 64 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث غرق قارب للمهاجرين وسط الأمواج العاتية بالقرب من منتجع ستيكاتو دي كوترو الشاطئي بساحل كالابريا في شرق البلاد. وجرى إنقاذ 80 شخصا ويُعتقد أن هناك آخرين في عداد المفقودين.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الأفغانية التي تقودها حركة طالبان في بيان “بأسى بالغ، علمنا أن 80 لاجئا أفغانيا، من بينهم نساء وأطفال، كانوا مسافرين من تركيا إلى إيطاليا على متن قارب خشبي، غرقوا ولقوا حتفهم في البحر بجنوب إيطاليا”.

وأضاف البيان “تدعو إمارة أفغانستان الإسلامية بالمغفرة للشهداء وبالصبر لأسر الضحايا وأقاربهم، ونحث جميع المواطنين من جديد على تفادي الذهاب إلى الدول الأجنبية عن طريق الهجرة غير النظامية”.

كان القارب قد أبحر من ميناء إزمير في غرب تركيا. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن النصف تقريبا ممن وصلوا من تركيا إلى إيطاليا العام الماضي كانوا من الأفغان.