الثلاثاء 8 شعبان 1444 ﻫ - 28 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

80 أفغانيا بين قتلى غرق قارب المهاجرين قبالة إيطاليا

منذ 28 دقيقة
غرق قارب مهاجرين- أرشيفية

غرق قارب مهاجرين- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الأفغانية، الثلاثاء، إن 80 أفغانيا، من بينهم أطفال، لقوا حتفهم في حادث غرق قارب قبالة ساحل جنوب إيطاليا يوم الأحد.

وأكد المنقذون حتى الآن أن 64 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث غرق قارب للمهاجرين وسط الأمواج العاتية بالقرب من منتجع ستيكاتو دي كوترو الشاطئي بساحل كالابريا في شرق البلاد. وجرى إنقاذ 80 شخصا ويُعتقد أن هناك آخرين في عداد المفقودين.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الأفغانية التي تقودها حركة طالبان في بيان “بأسى بالغ، علمنا أن 80 لاجئا أفغانيا، من بينهم نساء وأطفال، كانوا مسافرين من تركيا إلى إيطاليا على متن قارب خشبي، غرقوا ولقوا حتفهم في البحر بجنوب إيطاليا”.

وأضاف البيان “تدعو إمارة أفغانستان الإسلامية بالمغفرة للشهداء وبالصبر لأسر الضحايا وأقاربهم، ونحث جميع المواطنين من جديد على تفادي الذهاب إلى الدول الأجنبية عن طريق الهجرة غير النظامية”.

كان القارب قد أبحر من ميناء إزمير في غرب تركيا. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن النصف تقريبا ممن وصلوا من تركيا إلى إيطاليا العام الماضي كانوا من الأفغان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مستشفى في إيران.. أرشيفية
قلق في إيران.. تسمم مئات الطالبات في المدارس
اتفاق الحبوب برعياة تركية وأممية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تحث الأمم المتحدة وتركيا على تمديد اتفاق الحبوب
شركة كريم
بشكل مفاجئ.. شركة كريم توقف عملياتها في قطر

الأكثر قراءة

مؤشر قياس الزلازل
هزّة أرضية جديدة في لبنان
طوني نمر
الكشف عن تحرّك الفالق الشمالي لخليج الإسكندرون.. كيف سيتأثّر لبنان؟
الشابة اللبنانية كريستا ماريا أبو عقل
إنجاز فنيّ جديد.. شابة لبنانيّة تفوز على منافسها في "ذا فويس" كندا