84% من القطاع الصحي في غزة تضررت بالعدوان

دمر الاحتلال الإسرائيلي 84% من المرافق الطبية خلال عدوانه على القطاع وفق تقارير أممية.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إن “84 بالمئة من المرافق الصحية في قطاع غزة المحاصر تأثرت بالعدوان الإسرائيلي”.

وأضافت، أن “4 فقط من أصل 22 منشأة صحية تابعة للوكالة لا تزال تعمل بسبب القصف المتواصل والقيود المفروضة”.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أمس الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي في خانيونس ويستهدف محيطه بشكل مركز.

وأضاف القدرة: أن الاحتلال يضع حياة 300 كادر طبي و 450 جريح و 10 آلاف نازح في دائرة الخطر المباشر.

كما أكد أن هناك نقصا حادا في أدوية التخدير والعناية المركزة والعمليات الجراحية، بالإضافة للنقص في مستلزمات وخيوط العمليات الجراحية.

وأوضح أن الطواقم الطبية والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي بلا طعام.

وذكر القدرة، أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال 4 أيام نتيجة نقص الوقود.

وبينا أن الاحتلال الإسرائيلي يعيق حركة سيارات الإسعاف، لاسينا أن طواقم الإسعاف تخاطر بحياتها من أجل إنقاذ الجرحى.

وفي ذات السياق قال المتحدث باسم الهلال الأحمر بغزة محمد أبو مصبح، لشبكة الجزيرة، إن الوقود والأكسجين وجميع المواد الطبية نفدت بمستشفى الأمل في خان يونس، بعدما حاصرته قوات الاحتلال على مدى أسبوعين.

وأعلن الصليب الأحمر، أمس الثلاثاء، إجلاء ثمانية آلاف شخص من مستشفى الأمل بغزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما لا يزال نحو 300 شخص عالقين بينهم مسنّون.

وقال الناطق باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر توماسو ديلا لونغا خلال مؤتمر صحفي في جنيف “إن الوضع الإنساني في قطاع غزة أكثر من كارثي”.

وأضاف: “ترك 8000 نازح كانوا قد لجأوا إلى مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني التابع لنا في خان يونس أي مستشفى الأمل”.

وتابع: “هناك أيضًا حاليًا نحو مئة مسنّ وأصحاب إعاقات لم يتمكنوا من مغادرة المستشفى و80 مريضًا و100 موظف ومتطوع. ما زالوا في الداخل”.

وأكد توماسو ديلا لونغا أن مستشفى الأمل محاصر منذ أكثر من أسبوعَين بمعارك محتدمة “وتعرّض للقصف عدة مرات”، بما في ذلك يوم الجمعة الماضي حين أدّى القتال إلى مقتل مسؤول قسم الشباب والمتطوعين في الهلال الأحمر الفلسطيني.

ويُعدّ مستشفى الأمل أحد أهم المستشفيات في المدينة إلى جانب مستشفى ناصر المحاصر أيضًا بسبب القتال.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من تسارع وتيرة انهيار المنظومة الصحية في غزة في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي، مشددة على عدم قدرة القطاع المحاصر على تحمل “خسارة أي مستشفى آخر”.

وقال منسق فريق الطوارئ الطبي في منظمة الصحة العالمية، شون كيسي، إن “كارثة إنسانية تتكشف أمام الجميع في قطاع غزة”، مضيفا أن “النظام الصحي يشهد انهيارا بوتيرة سريعة للغاية”.

وشدد كيسي على أنه “لا يمكن أن نخسر المرافق الصحية. يجب حمايتها بكل تأكيد. فهذا هو الخط الأخير من الرعاية الصحية الثانوية في غزة من الشمال إلى الجنوب”.

ولفت إلى أن المنظمة، تشهد “دفعة هائلة من الناس نحو الجنوب”، الأمر الذي يضغط على المرافق الصحية المنهكة في المناطق الجنوبية، والتي “تمتلئ بالمرضى والنازحين”.

ومنذ بداية العدوان ركز الاحتلال هجماته على المستشفيات حيث بدء بمشافي الشمال “الرنتيسي والمعمداني والإندونيسي والشفاء” وصولا إلى مجمع ناصر في خانيونس الذي يحاصره الآن.